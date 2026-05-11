Подольск присоединился к акции «Гудок Победы» в честь 81‑й годовщины окончания Великой Отечественной войны

В День Победы, 9 мая, Подольск не остался в стороне от общероссийской акции «Гудок Победы», инициатором которой выступило ОАО «Российские железные дороги». По имеющимся данным, ровно в двенадцать часов дня по местному времени локомотивы по всей стране одновременно дали торжественный сигнал, воздав таким образом честь 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

К этому памятному действу, как информирует источник, подключилось также Подольское предприятие промышленного железнодорожного транспорта. Маневровые локомотивы организации, задействованные в тот момент на путях округа, ровно в полдень издали долгий гудок. Участники объяснили: так они выразили глубочайшее почтение ратному подвигу фронтовиков и самоотверженности тех, кто работал в тылу.

У этой традиции, как подчеркивается, давние исторические истоки. Организаторы напоминают: в мае 1945 года, за несколько мгновений до того, как диктор Юрий Левитан объявил по радио о капитуляции гитлеровской Германии, по стране прокатилась волна паровозных гудков.

По свидетельствам очевидцев, они стали первым стихийным предвестником долгожданного мира. И по прошествии 81 года, отмечают устроители акции, этот звук продолжает оставаться символом народной памяти, сплоченности и немеркнущей славы победителей.

Ранее сообщалось, что сотрудников Центрального архива Минобороны в Подольске наградили государственными медалями.