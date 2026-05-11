Минута на знакомство: названы техники эффективной самопрезентации

Хорошая самопрезентация — это не выученный текст и не попытка продать себя за минуту, а умение быстро создать понятный и цельный образ. Это короткая, понятная конструкция из трех элементов: кто вы, чем занимаетесь и какую ценность создаете. В современном мире, где решение о человеке принимается за первые секунды, этот навык становится частью профессионального капитала. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по коммуникации и публичным выступлениям Юлия Черных.

Создайте шаблон

Как рассказала эксперт, для многих фраза «расскажите немного о себе» до сих пор звучит как маленький стресс. Причем не только на собеседованиях. Самопрезентация нужна практически везде: на конференциях, деловых завтраках, онлайн-встречах, нетворкинге, переговорах и даже в обычном знакомстве. И проблема чаще всего не в том, что человеку нечего сказать, а в том, что он пытается рассказать о себе все сразу.

«Хорошая самопрезентация строится не вокруг вас, а вокруг интереса собеседника. Люди не запоминают длинный список регалий. Они запоминают ощущение от человека и очень быстро отвечают себе на вопрос: „Чем он может быть мне полезен?“», — сказала она.

Эксперт отметила, что самое важное — подготовка. Можно составить правильную самопрезентацию один раз, и она прослужит долгие годы.

«Самая распространенная ошибка — начать с биографии. „Я родился, учился, потом работал там-то“. Такая структура перегружает собеседника деталями и не формирует образ. Особенно в современном темпе, когда внимание человека удерживается считанные секунды. Рабочая самопрезентация сегодня — это короткая, понятная конструкция из трех элементов: кто вы, чем занимаетесь и какую ценность создаете», — сообщила Черных.

Фото: [ istockphoto.com/VioletaStoimenova ]

Специалист подчеркнула, что многие боятся говорить о себе из-за страха выглядеть навязчиво или слишком самоуверенно. В итоге начинают оправдываться, преуменьшать опыт или уходить в абстракции. Но неуверенность считывается мгновенно, особенно в речи.

«На впечатление влияет не только текст, но и подача. В живом общении нас воспринимают через позу, жесты и энергетику. В онлайн-формате остается в основном голос. Именно поэтому темпо-ритм, паузы и интонация становятся критически важны. Люди, которые пытаются понравиться, часто начинают тараторить. Возникает ощущение суеты и внутреннего напряжения. Намного убедительнее звучит человек, который говорит чуть медленнее, делает паузы и спокойно выдерживает внимание собеседника. Есть простой профессиональный прием: перед тем как начать рассказывать о себе, выдержите одну-две секунды паузы. Большинство боится тишины и старается заполнить ее словами. Но именно пауза создает ощущение уверенности и внутренней опоры», — посоветовала собеседница издания.

Еще одна ошибка — перегруженная экспертность. Многие пытаются за минуту перечислить все навыки, должности и проекты.

«Но самопрезентация работает не как резюме, а как тизер. Ее задача — вызвать желание продолжить разговор. Подумайте, какие факты о вас могут зацепить этого собеседника в эту минуту», — рекомендовала она

