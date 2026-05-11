Ревизия всех грехов: священник объяснил, когда требуется генеральная исповедь
Не многие верующие знают, что в православии существует такой вид исповеди, как генеральная. Что это такое и в каких случаях к ней прибегают, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Алексей Батаногов.
Чем отличается генеральная исповедь от обычной?
Батюшка отметил, что генеральная исповедь — это как ревизия всех грехов человека, совершенных с детства и до настоящего времени, в которых человек раскаивается.
«Это такая обстоятельная исповедь за всю жизнь или за какой-то этап жизни. Допустим, с момента крещения или с момента последней исповеди, которая была давно. На генеральной исповеди человек кается в своих грехах с определенными подробностями, ничего не утаивая», — сказал собеседник издания.
Когда нужна генеральная исповедь?
Такая исповедь необходима в следующих случаях:
- перед рукоположением в священный сан;
- когда у человека появляется духовник;
- для тех, кто был крещен в детстве, но никогда не исповедовался;
- кто хочет креститься в зрелом возрасте;
- кто ранее подходил к Таинству исповеди формально и не испытывал покаяния;
- а также в других обстоятельствах жизни.
«Генеральная исповедь бывает нужна, например, перед венчанием или перед крещением взрослого человека, если человек обрел или сменил духовника. Духовному отцу важно знать, как жил человек и какие грехи были у духовного чада. Также к генеральной исповеди прибегают в случае анализа некоего жизненного этапа, пройденного пути», — пояснил отец Алексей.
Как часто к ней можно прибегать?
Собеседник издания подчеркнул, что о такой исповеди лучше договориться со священником заранее, так как она занимает больше времени, чем обычная.
По словам отца Алексея, обычно к генеральной исповеди прибегают от одного до трех раз в жизни.
«Ограничений по количеству нет, но, если человек регулярно исповедуется и у него хотя бы раз была генеральная исповедь, то этого достаточно», — добавил священник.
Является ли генеральная исповедь обязательной?
Алексей Батаногов считает, что генеральная исповедь показана не всем.
«Если вы ходили в храм и регулярно во всем исповедовались, если у вас нет каких-то тайных грехов, то генеральная исповедь для вас необязательна. Просто приносите на каждую исповедь то, что вы осознаете своим грехом, то, что вспоминается. Этого достаточно», — сказал отец Алексей.
Как подготовиться к генеральной исповеди?
Как подчеркнул священник, любая исповедь, конечно, предполагает честность и требует духовной работы. Тут важны и молитва, и анализ содеянного.
«Когда вспоминаешь грехи за всю жизнь, лучше заранее записать какие-то основные моменты, чтобы не забыть сказать о них на генеральной исповеди», — посоветовал отец Алексей.
Он уверен, если человек искренне раскается, то грех будет прощен.
