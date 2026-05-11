Губин может получить статус потерпевшего: адвокат разъяснил условия для возбуждения дела о порче имущества

Певец Андрей Губин, который много лет назад практически полностью прекратил публичную деятельность — отказался от концертов и съемок на телевидении, — может получить статус потерпевшего по уголовному делу о порче имущества. Однако для этого, как разъяснил адвокат Александр Жорин в беседе с интернет-изданием «Абзац», самому артисту необходимо обратиться в полицию с соответствующим заявлением, а факт причиненного ущерба должен подтвердиться.

Ранее СМИ сообщили о навязчивой поклоннице, которая уже несколько лет преследует музыканта. По информации источника, девушка караулит Губина у дверей его московской квартиры, систематически оставляет послания с любовными признаниями. Однажды, как уточняют СМИ, она расписала маркером горный велосипед певца, который стоял возле квартиры. Сам певец подобную информацию не распространял.

Если экспертиза докажет, что имуществу артиста был причинен значительный материальный ущерб, пояснил адвокат, то преследовательницу могут привлечь к ответственности по статье об умышленной порче чужого имущества. Однако в случае с велосипедом, уточнил Жорин, такой поворот событий маловероятен.

«Специальной ответственности именно за "сталкинг" в российском законодательстве пока нет, хотя депутаты предлагают принять соответствующую норму. Любовные письма, если в них нет угроз, оскорблений, вымогательств, распространения личных данных, состава правонарушения обычно не образуют. Наиболее очевидный эпизод – надпись маркером на сидении велосипеда. Если это повлекло повреждение имущества, но без значительного ущерба, речь может идти о статье 7.17 КоАП. Санкция – административный штраф от 300 до 500 руб.», – сообщил Жорин.

Если информация в СМИ правдивая, то как отметил защитник, поведение фанатки могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Для этого необходимо, чтобы приставания к музыканту носили систематический характер и содержали в себе явное неуважение к окружающим.

