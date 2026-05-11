Трое суток гроз: эксперты рассказали, когда в Москве ждать непогоду

Столичный регион ожидает серия гроз, которая продлится трое суток подряд. Как сообщили РИА Новости в российском Гидрометцентре, непогода начнется 12 мая и завершится только 15 мая.

«Местами грозы ожидаются в Москве и области со вторника до пятницы», — утверждают синоптики.

По информации метеорологов, грозовые явления будут наблюдаться в дневные часы. Температура воздуха в этот период, уточнили синоптики, установится в диапазоне от плюс 18 до плюс 24 градусов.

Специалисты также обратили внимание на неустойчивый характер погоды в последний весенний месяц. Климат перестраивается и готовится к лету, пояснили в Гидрометцентре, напомнив, что май традиционно отличается переменчивостью.

Ранее сообщалось, что жителей российского региона призвали оставаться дома 12 мая из-за снега и ветра.