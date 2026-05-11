Память в сердцах: более 200 жителей почтили подвиг Талалихина в парке Кузнечиков

В поселке Кузнечики, расположенном в Подмосковье, в субботу, 9 мая, прошла церемония возложения цветов. У памятника прославленному советскому летчику, Герою Советского Союза Виктору Талалихину, собралось свыше двухсот местных жителей и приезжих. Именно этот военный пилот, как указывают архивные данные, осуществил первый в истории Великой Отечественной войны ночной таран вражеского самолета в небе.

Отдать дань уважения тем, кто разгромил фашизм, к монументу прибыли люди разных возрастов. Здесь можно было увидеть и тех, кто еще помнит своих воевавших родственников, и совсем юных граждан. Старшие передают младшим, словно драгоценную эстафету, правду о великих свершениях предков.

Особую группу участников составили ученики школы No32, носящей имя 177-го истребительного авиационного московского полка. Именно в этом подразделении, по историческим сведениям, числился сам Талалихин. Воспитанники кадетских классов, как отмечается, с честью носят военную форму — живое напоминание о непрерывности воинских традиций.

Активно включились в мероприятие и подмосковные волонтеры. Среди них выделялась семья Масловых — мама Ольга и ее дочь. Девочка помогает родительнице раздавать прохожим георгиевские ленточки.

Взгляды многих приковал к себе Сергей Юрьев, проживающий в Кузнечиках. Бывший военнослужащий, а ныне майор в отставке, он явился на торжество в историческом обмундировании советского пилота. На его груди — колодка с личными наградами, на погонах — майорские звезды. А вот поясная портупея и оружейная кобура, как пояснил сам Сергей, принадлежали его деду, артиллеристу Иллариону Ивановичу Юрьеву, прошагавшему дорогами войны с первого и до последнего дня. Эти вещи в семье берегут как величайшую ценность. Рядом с Сергеем находились супруга Светлана и дочь, которая учится в кадетском классе местной школы. Для нее, как подчеркивается, это событие не просто классное мероприятие, а глубоко личная семейная история.

«Память — не в камне памятника, а в сердцах тех, кто приходит сюда с цветами, с детьми, с благодарностью», — отмечает жительница Подольска Елена.

Ранее сообщалось, что Подольск присоединился к акции «Гудок Победы» в честь 81‑й годовщины окончания Великой Отечественной войны.