Лосей стало больше, а значит и рисков: сотрудники «Лосиного острова» ищут способ удержать животных в лесу

Зимний учет животных в национальном парке «Лосиный остров» показал, что численность сохатых за год заметно выросла. Но вместе с поголовьем увеличилась и их активность, что создало новые риски для самих животных и для автомобилистов, сообщил REGIONS.

Чтобы удержать лосей в лесу и не допустить их выхода на оживленные трассы, сотрудники заповедника взялись за установку дополнительных кормушек в Алексеевском лесопарке. Как пояснили в пресс-службе нацпарка, выбор пал именно на эту локацию не случайно. Данные зимнего маршрутного учета показали: лоси из этого района чаще других пытаются пересечь Щелковское шоссе или забредают в жилые кварталы. Животных привлекают минеральные добавки, которых им не хватает в естественной среде.

«Лесничие Алексеевского лесопарка „Лосиного острова“ организовали дополнительную подкормку диких животных в зимний период. Для этого были изготовлены специальные удобные кормушки‑долбянки из упавших сухостойных деревьев для размещения соли», — рассказали в заповеднике.

В «Лосином острове» подчеркнули: установка специальных солонцов в глубине леса — проверенный способ удержать копытных подальше от дорог и человеческого жилья. Это не только забота о животных, но и профилактика аварий с участием лосей, которые нередко заканчиваются трагически для обеих сторон. Работа ведется в рамках комплексной стратегии по сохранению биоразнообразия парка.

