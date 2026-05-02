Старость отменяется: ученые официально запускают тесты по возвращению молодости клеткам в 2026 году

Биотехнологии выходят на новый уровень — уже в 2026 году стартуют первые тесты на людях по восстановлению стареющих тканей с помощью факторов Яманаки. Уникальный метод, ранее показавший успех на животных, может стать ключом к победе над возрастными болезнями, сообщает Nature.

Путь от открытия до клинической практики

История прорывной методики началась в 2006 году, когда японский биолог Синья Яманака идентифицировал 4 специфических белка, способных возвращать взрослые клетки в состояние стволовых. Эти элементы, получившие название факторов Яманаки, открыли перед медициной невероятные перспективы. Спустя десятилетие исследователям из Калифорнии удалось применить циклическое включение этих факторов для продления жизни грызунов с патологиями ускоренного старения. Позже технология успешно тестировалась для регенерации мышц и обновления кожных покровов, подтверждая свою эффективность и безопасность.

Будущие испытания на человеке

Новый этап исследований базируется на работах генетика Юаньчэн Райан Лу из Института Уайтхеда. Эксперименты на мышах показали, что введение определенных генов способно стимулировать рост тканей и восстанавливать функции органов, в частности, органов зрения. Как сообщает издание Nature, бостонская компания Life Biosciences планирует стать первой, кто испытает этот метод на добровольцах. Первыми участниками тестов станут пациенты с глаукомой. Ученые с оптимизмом смотрят на предстоящие процедуры, так как предварительные опыты на приматах не выявили опасных побочных эффектов или осложнений.