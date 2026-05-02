Опасный будильник: ученые выяснили, какой сон повышает риск смерти на 30%

Ученые из Университета Раша (Чикаго) выяснили, что не всякий дневной отдых безобиден. Результаты 19-летнего наблюдения за пожилыми людьми показали: определенные привычки спать в светлое время суток напрямую коррелируют с увеличением риска летального исхода. Выводы опубликованы в авторитетном журнале Американской медицинской ассоциации — JAMA Network Open. Об этом пишет « АиФ ».

По оценкам специалистов, от 20 до 60 процентов пожилых людей регулярно спят днем. Долгое время это считалось либо полезной практикой, либо естественным следствием возрастных болезней. Однако новое исследование расставляет акценты иначе.

В работе приняли участие 1338 добровольцев. Наблюдение стартовало в 1997 году, а итоговые данные охватили период не менее 19 лет на каждого участника. Чтобы исключить субъективизм, исследователи не ограничивались опросами. Они использовали наручные мониторы, которые объективно фиксировали циклы активности и отдыха, продолжительность и частоту сна, в том числе четко определяя, спит ли человек днем.

Какие режимы сна признаны тревожными

Ведущий автор Ченлу Гао (отдел нарушений сна и циркадных ритмов Департамента медицины Университета Раша) выделил три типа дневного сна, связанных с ростом смертности:

Слишком долгий сон. Каждый дополнительный час дневного сна повышает риск смерти в среднем на 13%. Зависимость прямая: чем дольше, тем выше показатель.

Слишком частый сон. Каждый лишний эпизод (переход в сон в течение дня) увеличивает смертность примерно на 7%.

Утренний сон (после основного пробуждения). Этот вариант оказался самым опасным. У пожилых людей, которые засыпали повторно уже утром, риск смерти был на 30% выше по сравнению с теми, кто спал в другое дневное время.

Важная оговорка ученых

Ченлу Гао подчеркивает: речь не идет о прямой причинно-следственной связи. То есть смерть наступает не от самого дневного сна. Чрезмерная дневная сонливость и частые эпизоды сна — это скорее маркер скрытых проблем. Среди них: нейродегенеративные процессы, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания, расстройства сна или сбои циркадных ритмов.

Что делать обычному человеку

Для практических выводов исследование предлагает использовать носимые устройства (браслеты, часы) для объективной оценки дневного сна у пожилых. Это поможет на ранних стадиях выявлять ухудшение здоровья и предотвращать развитие тяжелых болезней.

Тем, кого днем неудержимо клонит в сон, эксперты советуют пройти медицинское обследование. Если будут обнаружены заболевания или системные нарушения, их необходимо лечить. Как резюмируют авторы работы, люди умирают не от самого факта дневной дремоты, а от тех недугов, которые за ней скрываются.

