Названа сумма, которая заменит среднюю зарплату по России

Переход на пассивный доход за счет банковских процентов требует наличия крупной суммы сбережений. Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова назвала расчетную величину капитала, который позволяет получать ежемесячный доход, сопоставимый со средней заработной платой по России. Об этом сообщает РГ .

Согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата в РФ в настоящий момент составляет 104 тысяч рублей. Как пояснила эксперт, для расчета необходимой суммы сбережений данный показатель следует использовать в качестве целевого ориентира ежемесячного пассивного дохода.

Максимальная ставка по депозитам на конец апреля, по данным базы продуктов маркетплейса, достигла 15,5% годовых. Исходя из этого показателя, требуемый капитал рассчитывается следующим образом:

104 000 × 12 / 0,155 = 8,1 млн рублей.

При этом средняя ставка по депозитам, которая в настоящее время находится на уровне 10,3% годовых, требует большего объема сбережений:

104 000 × 12 / 0,103 = 12,1 млн рублей.

Солдатенкова добавила, что максимальную доходность банки преимущественно предлагают клиентам при открытии вкладов на крупные суммы, как правило, от 10 млн рублей.

Рекомендации по управлению сбережениями:

Для размещения капитала такого объема эксперт советует применять «лестничную» стратегию. Суть подхода заключается в распределении средств между депозитами с разными сроками: часть размещается на три месяца, часть — на шесть месяцев, оставшаяся часть — на один год.

Кроме того, аналитик рекомендует обращать внимание не только на процентную ставку, но и на условия вклада:

возможность пополнения позволяет наращивать сумму депозита и, соответственно, доход по мере накоплений;

опция частичного снятия дает доступ к части средств без полного закрытия договора;

условие досрочного расторжения без существенной потери процентов обеспечивает финансовую гибкость при внезапной потребности в деньгах или при появлении более выгодных предложений на рынке.

В завершение Солдатенкова отметила, что нецелесообразно хранить все сбережения в одной валюте. По ее мнению, оптимальная стратегия — не пытаться предугадать поведение конкретного актива, а регулярно пересматривать и балансировать инвестиционный портфель.

До этого стало известно, что регулятор исключил подорожание переводов через СБП.