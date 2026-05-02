Ржавый сюрприз из прошлого: на северо-востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ

В столице снова напомнила о себе военная история: на северо-востоке Москвы специалисты изучают металлический объект, внешне напоминающий боеприпас времен Великой Отечественной. Из-за угрозы для горожан место находки оцеплено, а полиция проводит все необходимые процедуры. Об этом пишет РИА Новости .

Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД, предмет уже успел покрыться ржавчиной, но его форма и размеры вызывают тревогу. Предварительно, это может быть неразорвавшаяся «гостья» из 1940-х. Сейчас на месте работают оперативные службы — они оцепили территорию и ждут прибытия взрывотехников.

Интересно, что это не единичный случай. Чуть ранее аналогичные находки ликвидировали в Волоколамском районе. Там специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили сразу три старых боеприпаса.

Опасные предметы обнаружили в лесу недалеко от деревень Ядрово и Утишево. Сигнал поступил от местных жителей и лесников. Прибывшая на вызов группа идентифицировала находки как ручную гранату РГД-33 и два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда.

Никто из гражданских не пострадал. Саперы аккуратно упаковали боеприпасы в специальный защитный контейнер и вывезли на полигон, где те были уничтожены.