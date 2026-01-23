Лосиный спа‑салон: в Приокско-Террасном заповеднике нашли любимое дерево всех лосей

В Приокско-Террасном заповеднике фотоловушке удалось запечатлеть умилительную и одновременно загадочную сцену из жизни дикой природы. Самец лося решил почесать о дерево так называемые «пеньки» — именно так сотрудники заповедника с юмором называют остатки рогов, которые животное сбросило после брачного периода, сообщил REGIONS.

После окончания гона лоси лишаются своих массивных рогов. На их месте остаются лишь небольшие костяные наросты. Кадры показывают, как животное очень тщательно подходит к выбору «инструмента» для гигиенической процедуры. Примечательно, что из всех деревьев в округе лось неизменно выбирает для этого одну и ту же конкретную сосну, игнорируя рядом стоящие практически идентичные деревья.

Зоологи обратили внимание, что это дерево пользуется исключительной популярностью у всех местных лосей. В результате такой массовой «чесалки» ствол сосны почти полностью лишился коры и выглядит абсолютно голым. Что именно делает именно это дерево таким привлекательным для животных — вкус смолы, текстура коры или какой-то иной фактор — остается настоящей загадкой для ученых.

Ранее сообщалось, что жители Фокино спасли из сугроба потерявшего сознание дятла.