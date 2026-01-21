«Дебоширил в квартире»: жители Фокино спасли из сугроба потерявшего сознание дятла

Жительница города Наталья рассказала, что часто наблюдает за игрой дятлов из своего окна. Гостями становятся две птицы которые прилетают практически каждый день. Однако в понедельник, 19 января, одна из птиц во время полета врезалась в окно и упала.

Женщина рассказала, что сразу пошла выручать птицу. Она поняла, что дятел потерял сознание. Горожанка взяла с собой теплое полотенце. Она переживала, что дятел может замерзнуть в сугробе при сильных морозах и погибнуть.

«В полотенце дятел просидел минут 20, пока искали коробку, ставили туда питье», — рассказала Наталья.

Наталья рассказала, что в коробке дятел провел около 15 минут. Женщина и ее муж поняли, что с птицей все хорошо, когда дятел начал дебоширить в квартире. Супруги выпустили птицу на улицу.

Супруги предположили, что птица врезалась в окно, потому что в стекле отражается дерево. Дятел, предположительно, потерял ориентацию. Хозяйка ищет способ решить данный вопрос. Один из вариантов — наклеить на стекла наклейки.

Ранее сообщалось, что жительница Балашихи сняла на видео в Ольгинском лесопарке редкую птицу.