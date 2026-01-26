Большие стоги скатанного сена появились в кузбасских лесах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В региональном Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства проинформировали, как волонтерам и инспекторам удалось в январе обеспечить животных сеном.

По информации министерства, груз кормов и специальные солевые блоки удалось доставить на снегоходах. Провизия предназначается для лосей и косуль. Ее разместили в районах Подъяково и Новой Балахонки. Существенный вклад в оказание помощи внес местный фермер Алексей, проживающий в деревне Кузбасса. Он подарил для животных качественное сено, что особенно ценится в зимние морозные дни.

В министерстве отметили, что подобное взаимодействие представителей власти и местного населения на деле доказывает свою высокую эффективность в сохранении популяций диких животных. Именно благодаря таким скоординированным усилиям парнокопытные, такие как лоси и косули, получают критически важную помощь, позволяющую им успешно переживать экстремальные погодные условия в период сильных морозов и обильных снегопадов.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в Приокско-Террасном заповеднике раскрыла необычную и давнюю привычку подмосковных лосей.