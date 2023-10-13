«Ловушка для одинокого мужчины»: Китайский фильм по лучшим традициям Голливуда

Пьеса французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины» вдохновила создателей на создание фильма «Исчезнувшая в звездах». Сюжет картины достаточно интригующий. Супружеская пара отправляется на остров, где собираются отпраздновать годовщину свадьбы. В один момент супруга исчезает.

Главный герой отчаянно ищет ее. В итоге появляется совершенно другая женщина, которая называется его женой. Документы и фотографии подтверждают слова незнакомки. Муж обращается за помощью к известному адвокату. Выясняется, что есть еще множество таинственностей. На разгадку остается все меньше времени.

Фильм «Исчезнувшая в звездах» уже начали показывать в кинотеатрах России, пишет интернет-портал KazanFirst. Уникальность премьеры в том, что китайские режиссеры взяли все лучшее от Голливуда: интриги, сюжет, съемка, локации. Но от всего, что в Голливуде сейчас является трендовым, отказались: однополая любовь, третий пол, расовое доминирование.

Автор материала рекомендует посмотреть фильм в кинотеатре. Особенность картины в том, что китайские актеры говорят на родном языке, а для русских зрителей показывают субтитры. Это вызывает удивление, но спустя считанные минуты зрители привыкают. Так у них появляется возможность ощутить все эмоции героев, прочувствовав интонации.