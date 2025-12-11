Ловушка для покупателей: вы можете переплачивать за горбушу без икры. Один взгляд на чешую поможет в выборе

Покупая красную рыбу, многие тайно надеются получить «счастливый билет» — горбушу с икрой, которая сегодня сама по себе стоит весьма недешево. Однако такой гастрономический бонус выпадает далеко не каждому. Чтобы значительно повысить свои шансы на удачную покупку, нужно владеть маленькими профессиональными секретами. Ими с корреспондентом REGIONS поделился опытный продавец рыбной продукции Михаил Сытков.

Михаил много лет прожил на Камчатке и точно знает, как гарантированно отличить самку горбуши от самца. По его словам, при выборе рыбы нужно обращать внимание на ее размер и форму. Самки, как правило, мельче и изящнее самцов, у них аккуратная голова и спина без сильно выраженного горба.

«Есть некоторые особенности, которые легко позволяют отличить „девочку“ от „мальчика“. Я рекомендую приобретать горбушу замороженной — так больше шансов, что она икряная. Ведь рыба идет на нерест летом, поэтому найти самочку с „подарком“ среди замороженной рыбы сейчас намного выше, чем среди охлажденной рыбы, которую ловят в другие сезоны», — говорит Михаил.

Еще одно ключевое отличие скрывается в чешуе, продолжил эксперт. У «девочек» она ровная, серебристая с легким затемнением на спине. У «мальчиков» чешуйки более крупные, а окрас — более контрастный и пестрый. Знание этих деталей позволяет безошибочно определить пол рыбы и сделать осознанный выбор в магазине.

«Если хотите купить качественную рыбу, то в случае, если вы, конечно, живете не рядом с ее местом вылова, лучше покупать всегда заморозку из брикета. А та рыба, что лежит на прилавках якобы охлажденной во льду, часто оказывается просто размороженной, причем несколько раз, что сказывается на ее вкусовых качествах и безопасности», — говорит Михаил.

