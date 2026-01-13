Главное — не тара, а отношение: простые ответы священника на сложные вопросы о Крещении

Отец Николай Берсенев, настоятель Преображенского храма в поселке Совхоза имени Ленина, дал разъяснения по наиболее частым вопросам, связанным с традициями праздника Крещения Господня, сообщил REGIONS.

«Надо понимать, что праздник Крещения Господня по-другому называется Богоявлением. В этот день все три личности Святой Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой — проявили Себя. Бог явился миру. Поэтому Крещение и Богоявление — это одно и то же событие», — объяснил Отец Николай.

Священнослужитель пояснил, что чин великого водосвятия проводится два раза: 18 января — после богослужения в Крещенский сочельник, и 19 января — после литургии в сам праздничный день.

«Если кто-то говорит: 18-го — богоявленская, а 19-го — крещенская, — это грубая ошибка. Это одно и то же освящение», — пояснил настоятель.

Освященную воду допустимо хранить в любой подходящей таре — будь то стеклянная банка, пластиковая бутылка или керамический кувшин. Ключевое условие — благоговейное отношение к святыне. Использование серебряного креста для освящения или беспокойство о так называемой «ионизации» воды не имеют под собой духовного основания и не являются обязательными.

«Да, это чудо, проверенное веками. Вода действительно не портится, потому что Господь Бог дает ей Свою энергию — благодать Святого Духа. Она становится великой святыней, а не просто жидкостью с хорошими свойствами», — говорит Отец Николай.

