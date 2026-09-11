Медведи рядом: названы округа Подмосковья, где осенью можно встретить косолапого

Осенью вероятность встречи с бурым медведем в Подмосковье сохраняется, особенно на северо-западе и западе региона. Председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин назвал округа, где косолапые теоретически могут появляться, а Минэкологии региона призвало соблюдать осторожность в лесу, сообщает REGIONS .

По словам эксперта, медведи могут заходить в Шаховской, Лотошинский, Волоколамский и Можайский округа, граничащие с Тверской и Смоленской областями.

Осенью медведи активно перемещаются в поисках пищи, поскольку готовятся к зимней спячке. Молодые особи, которых матери начинают отгонять, могут уходить на десятки километров в поисках собственного участка.

Встретить зверя потенциально можно в глухих лесных массивах, особенно возле рек, ягодников, овсяных полей и старых вырубок. Наиболее активны медведи в сумерках и на рассвете.

В Минэкологии рекомендуют не ходить в лес в одиночку и держаться друг от друга на расстоянии слышимости. Для похода советуют выбирать яркую одежду и брать свисток или другой предмет, способный издавать громкий звук. В глухих и заросших местах следует соблюдать особую осторожность, избегать завалов деревьев и сильно закустаренных участков и по возможности находиться на открытой местности.

При встрече с медведем нельзя убегать. В Минэкологии советуют производить громкие звуки, не делать резких движений и постепенно отходить назад по диагонали. Можно также поднять над головой куртку, чтобы визуально казаться выше.

Если в лесу обнаружился медвежонок, приближаться к нему нельзя: медведица может находиться рядом.

О встрече с медведем или обнаружении следов его жизнедеятельности Минэкологии просит сообщать специалистам. Для проверки необходимы фото или видео с GPS-привязкой, а также данные человека, обнаружившего животное или следы.