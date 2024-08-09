Ложные сообщения об эвакуации поступают жителям Белгородской области

Жительница поселка Майский Белгородской области рассказала, как ей позвонил неизвестный и проинформировал о скорой эвакуации населения, сообщило ИА «Бел.Ру». Информация оказалась ложной.

Неизвестный представился сотрудником местной администрации. Он сообщил, что скоро начнется эвакуация. Отметил, что люди из приграничных районов Белгородской области уже оставили свои дома. Мужчина задавал много вопросов о составе семьи, о наличии автомобиля и различной техники. Женщину насторожило, что было очень плохо слышно. Также она отметила, что голос не был похож на главу администрации или его заместителя.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова поблагодарила женщину за то, что она проявила бдительность и пришла в администрацию за уточнениями. В настоящее время необходимости в эвакуации нет.

«Если вы не уверены, что это работник администрации, обязательно уточните или переспросите, перезвоните в администрацию поселения либо уточните в официальных источниках», — подытожила глава района.

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