Над регионами РФ за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
Система ПВО за ночь сбила 75 вражеских БПЛА над российскими регионами
Фото: [Pxhere.com]
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 75 украинских беспилотников над российскими регионами за прошедшие сутки.
В оборонном ведомстве отметили, что 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 19 — над Липецкой областью, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской и один над Орловской областью.
Также система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в небе над Крымом. Там сбили пять вражеских БПЛА. Над акваторией Черного моря уничтожили 8 объектов.
Ранее сообщалось, что после падения обломков беспилотников в Липецкой области, по предварительным данным, пострадали шесть человек. По словам главы региона Игоря Артамонова, из-за инцидента в области также наблюдались перебои с подачей электричества.
Кроме того, уточнил он, в Липецке и Липецком муниципальном округе объявили красный уровень угрозы.
ВСУ регулярно запускают по территории РФ беспилотники. Минобороны ежедневно отчитывается об уничтожении вражеских объектов в небе над регионами страны.