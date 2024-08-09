Над регионами РФ за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 75 украинских беспилотников над российскими регионами за прошедшие сутки.

В оборонном ведомстве отметили, что 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 19 — над Липецкой областью, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской и один над Орловской областью.

Также система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в небе над Крымом. Там сбили пять вражеских БПЛА. Над акваторией Черного моря уничтожили 8 объектов.

Ранее сообщалось, что после падения обломков беспилотников в Липецкой области, по предварительным данным, пострадали шесть человек. По словам главы региона Игоря Артамонова, из-за инцидента в области также наблюдались перебои с подачей электричества.

Кроме того, уточнил он, в Липецке и Липецком муниципальном округе объявили красный уровень угрозы.

ВСУ регулярно запускают по территории РФ беспилотники. Минобороны ежедневно отчитывается об уничтожении вражеских объектов в небе над регионами страны.