«Лучшая новость с утра»: режиссер объяснил отказ Богомолова от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ

Драматург и режиссер Евгений Гришковец прокомментировал решение Константина Богомолова покинуть пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ, сообщило интернет-издание «Абзац».

Евгений Гришковец высказал мнение, что решение Богомолова может быть обусловлено двумя причинами. Во-первых, режиссер понял, что не стоит продолжат творческую деятельность на занимаемой должности из-за полного неприятия его кандидатуры со стороны профессионального театрального сообщества.

По мнению режиссера, в окружении Богомолова нашлись умные люди, которые посоветовали ему принять именно такое решение. Это могло быть второй причиной.

«Это лучшая новость, которую можно было услышать с утра», – заявил Гришковец.

Собеседник «Абзаца» высказал мнение, что вакантную должность может занять человек, который знает историю Школы-студии МХАТ, понимает значимость преемственности, с глубоким уважением относится к учебному заведению.

По информации издания, ранее группа выпускников Школы-студии МХАТ выступила с коллективным обращением, адресованным министру культуры Ольге Любимовой. В открытом письме они выразили позицию, что решение о назначении Константина Богомолова противоречит сложившемуся в вузе принципу преемственности, а также вызывает глубокую обеспокоенность среди представителей театральной сферы.

Ранее кинокритик Шпагин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал кандидата в ректоры Школы-студии МХАТ.