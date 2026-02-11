«Не звезда»: кто может стать ректором Школы-студии МХАТ вместо Богомолова

Место Константина Богомолова на должности ректора Школы-студии МХАТ должен занять кто-то из преподавательского состава учреждения. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил российский кинокритик и историк кино Александр Шпагин.

Богомолов заявил, что попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от обязательств и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Критик Шпагин подчеркнул, что не стоит звать на должность ректора звезду.

«Там не должна быть звезда, необходим профессионал. Лучше всего брать кого-то из тех, кто там преподает, и из тех, кто там на хорошем счету был. В конце концов покойный Игорь Золотовицкий точно так же вышел из педагогов. Не надо брать никогда со стороны, это всегда вызывает раздражение. Местных надо брать, именно из школы», — заключил Шпагин.

Ранее выпускники Школы‑студии МХАТ направили обращение к Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения. В письме подчеркивалось, что прежние руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова, по мнению авторов, нарушает традицию преемственности, поскольку преемником может считаться лишь тот, кто прошел обучение в школе под руководством мхатовских педагогов. При этом Богомолов окончил филологический факультет МГУ, а затем ГИТИС в 2003 году.

