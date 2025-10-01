Лучший в РФ цветочный домик для питомца сделала школьница из Красногорска

Согласно данным издания, на суд жюри была представлена композиция «Цветочный домик для питомца», созданная школьницей в технике мокрого валяния. Эксперты особо отметили ювелирную точность проработки всех элементов работы. Участница продемонстрировала новаторское осмысление классического рукоделия.

Как сообщает издание, изделие отличается утилитарной функциональностью и может использоваться как лежанка для домашних животных. Творение юной красногорской мастерицы органично соединяет эстетическую привлекательность с практическим назначением. Работа была выполнена под творческим руководством педагога студии «Мастерская чудес» Галины Кондратенко, получившей благодарность организаторов конкурса за вклад в сохранение традиций декоративно-прикладного творчества и подготовку лауреатов федеральных конкурсов.

Всероссийский конкурс «Искусство валяния», организованный при содействии Союза художников России, традиционно объединяет ведущих специалистов в этой творческой области. В текущем сезоне к соревнованию присоединились не только признанные мастера, но и молодые таланты, делающие первые шаги в освоении ремесла.

