Финал конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…» прошел в Краснознаменске

Конкурс нацелен на развитие культурно-досуговой деятельности, популяризацию патриотической песни, воспитание патриотизма у молодого поколения, поддержку талантливых авторов, поэтов, композиторов и исполнителей.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Песни профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Хореографический номер».

В этом году за победу в конкурсе боролись свыше 300 участников из 20 регионов РФ. Их конкурсные номера были посвящены подвигам, мужеству и военному братству. Особое внимание было уделено службе участников СВО.

В результате вокально-инструментальный ансамбль «Триумф» из Ярославля был признан лучшим ВИА, Сводный вокальный коллектив «VIVAT» Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга победил в номинации «Лучший вокальный ансамбль». За лучшее исполнение песни профессиональных авторов отметили Кирилла Гридасова из Военно-космической академии им. Можайского, за лучшую авторскую песню — Михаил Кленова из ВУНЦ ВВС «ВВА» из Сызрани. Лучший хореографический номер представил коллектив «Пульс» из ВУНЦ ВВС им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из Воронежа. Гран-при получила Военно-космическая академия им. Можайского из Санкт-Петербурга.

