Финал конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…» прошел в Краснознаменске
В Краснознаменске провели финал конкурса «И звезды становятся ближе…»
Фото: [Елена Аботурова]
Финал творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…» прошел в Краснознаменске. Местом проведения мероприятия стал местный Дом офицеров.
Конкурс нацелен на развитие культурно-досуговой деятельности, популяризацию патриотической песни, воспитание патриотизма у молодого поколения, поддержку талантливых авторов, поэтов, композиторов и исполнителей.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Песни профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Хореографический номер».
В этом году за победу в конкурсе боролись свыше 300 участников из 20 регионов РФ. Их конкурсные номера были посвящены подвигам, мужеству и военному братству. Особое внимание было уделено службе участников СВО.
Фото: [Елена Аботурова]
1/6
Фото: [Елена Аботурова]
2/6
Фото: [Елена Аботурова]
3/6
Фото: [Елена Аботурова]
4/6
Фото: [Елена Аботурова]
5/6
Фото: [Елена Аботурова]
6/6
В результате вокально-инструментальный ансамбль «Триумф» из Ярославля был признан лучшим ВИА, Сводный вокальный коллектив «VIVAT» Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга победил в номинации «Лучший вокальный ансамбль». За лучшее исполнение песни профессиональных авторов отметили Кирилла Гридасова из Военно-космической академии им. Можайского, за лучшую авторскую песню — Михаил Кленова из ВУНЦ ВВС «ВВА» из Сызрани. Лучший хореографический номер представил коллектив «Пульс» из ВУНЦ ВВС им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из Воронежа. Гран-при получила Военно-космическая академия им. Можайского из Санкт-Петербурга.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семье погибшего бойца СВО передали «Золотую Звезду» Героя РФ.