Лукашенко осудил реакцию регионов на бурю в Белоруссии

В первые часы после бури отреагировали только энергетики. Сотрудники начали ликвидировать последствия стихии. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что и остальные ведомства были обязаны оперативно начать организовать работу в регионах. Лидер выразил недовольство губернаторам регионов, которые обязаны также следить за подобной работой.

«Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной - не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел», — заявил президент Белоруссии Лукашенко.

Президент отметил, что каждый должен получать по заслугам. В первую очередь необходимо восстановить людям крыши, устранить все последствия. Затем выявить тех, кто поступил героически и помогал своим соотечественникам справиться со стихией. Важно их наградить. Те, кто проигнорировал необходимость оперативной работы, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко призвал россиян «за копейки» покупать участки в селах Белоруссии.