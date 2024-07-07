Лукашенко призвал россиян «за копейки» покупать участки в селах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих земляков, а также друзей из Украины и России покупать участки в селах Белоруссии, сообщает агентство Белта .

Президент Александр Лукашенко на пнике «Купалье» в Могилевской области рассказал, что как бы не уставал от множества рабочих вопросов, всегда чувствует определенную силу, находясь на родных землях. Одна из актуальных проблем в настоящее время — это села, которые в скором времени могут просто перестать существовать. Чтобы ее решить, белорусский президент предлагает россиянам и друзьям из Украины приобретать там домики. Собственник получит много преимуществ.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», — отметил белорусский президент.

Во-первых, в селе можно приобрести около 40 или 50 соток, что невозможно сделать возле города или непосредственно в каком-либо населенном пункте. Во-вторых, белорусские села радуют своей красивой природой и чистым воздухом. Республика всегда славилась развитым сельских хозяйством.

Многие россияне и украинцы уже понимают перспективность такого приобретения, поэтому становятся собственниками сельских домов. Президент призвал поторопиться остальных, чтобы успеть. Спикер также отметил, что уже известны места, где в скором времени появятся агрогородки.

«Делайте это сейчас, завтра будет поздно. Делайте потому, что у вас есть дети и они должны ходить босиком по земле», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко назвал едиными цели Белоруссии и России.