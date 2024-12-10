Лукашенко: цели для «Орешника» в Белоруссии будет определять Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск самостоятельно определит цели для «Орешника», а в случае необходимости кнопка будет нажата совместно с Россией, передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что российская сторона окажет помощь в эксплуатации, в то время как определение целей остается за Белоруссией. Он подчеркнул, что в нужный момент белорусы и россияне нажмут на кнопку вместе.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия действительно располагает ядерными боеголовками и готова к мгновенному ответу на угрозы.