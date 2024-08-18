Лукашенко предупредил ВСУ, что белорусско-украинская граница заминирована как никогда

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале « Россия-1 » заявил, что белорусско-украинская граница надежно защищена.

Белорусский лидер отметил, что ранее не было еще ни одного вооруженного конфликта, когда граница была бы настолько защищенной, как сейчас. Если украинские военные решаться перейти через границу с республикой, то должны быть готовы к потере большого количества личного состава.

«Белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. Войн таких не было, чтобы было такое минирование. Там пройти границу сейчас [можно только] с большими потерями, очень большими потерями», — отметил белорусский президент Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что если украинские военные перешли бы государственную границу, то у республики не было бы выбора: пришлось бы проводить мобилизацию населения и начинать полномасштабные военные действия.

Конфликт между Украиной и Россией становится все более масштабным. Финальная стадия — применение ядерного оружия. Пока этого не произошло, Александр Лукашенко призвал инициировать мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что официальные представитель МИД РФ Захарова опровергла информацию о срыве переговоров между Украиной и Россией из-за атак ВСУ по территории Курской области.