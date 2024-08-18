Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о срыве непрямых переговоров между Украиной и Россией из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области, опубликованную в газете The Washington Post. Официальный комментарий опубликован в телеграм-канале Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что никаких переговоров, как непрямых, так и прямых, между Украиной и Россией не велось. Говорить о срыве в этих условиях некорректно.

«Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада», — отметила Мария Захарова.

Спикер напомнила, что 6 августа — годовщина ядерной бомбардировки Хиросимы. Это был первый и единственный случай применения ядерного оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Именно в этот день ВСУ напали на Курскую область. Мария Захарова считает подобные совпадения символичными.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в ходе СВО Армия России наносит удары исключительно по военным и стратегически важным объектам, которые не являются гражданскими. Военнослужащие делают все возможное, что защитить людей от атак ВСУ. Они пытаются оградить мир от возможной техногенной катастрофы. Если Запад хочет помочь, то ему необходимо повлиять на киевский режим. Важно, чтобы ВСУ прекратили использовать террористические методы.

Мария Захарова напомнила, что инициатором отказа от мирных переговоров стала Украина. Президент Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет. Российский президент Владимир Путин неоднократно призывал завершить конфликт дипломатическим путем. Одно из последних публичных заявлений прозвучало в июне.

Ранее сообщалось, что ввод на территорию Украины войск НАТО станет причиной третьей мировой войны.