Александр Лукашенко назвал едиными цели Белоруссии и России

День независимости Белоруссии отмечают 3 июля. В этот день президент Республики Александр Лукашенко в беседе с RT высказался о дружеских и партнерских связях с Россией, а также заявил, что у государств одинаковые ценности.

Главный праздник белорусской государственности отмечает страна-соседка России. Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко, пожелав, чтобы узы дружбы и взаимовыручки оставались такими же крепкими.

Сам Лукашенко пообщался с корреспондентом RT и отметил, что Россия и Белоруссия смотрят в одном направлении.

«Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Все-таки не зря были столько в одном государстве», — заявил президент.

Отметим, что Россия и Белоруссия связаны двусторонними договорами, включая и документ о коллективной безопасности. На фоне установившегося крепкого союза Украина опасается, что российская сторона откроет второй фронт на границе РБ.

Ранее Лукашенко оценил сельское хозяйство в Республике и сделал неожиданное признание о снах.