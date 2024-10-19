Лукашенко провел переговоры с представителями Запада, которые назвал непростыми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в пятницу, 18 октября, провел переговоры с некоторыми представителями стран Запада, сообщил телеграм-канал Первого информационного телеканала.

Мероприятие прошло без участия представителей СМИ. Александр Лукашенко не назвал, лидеры каких стран присутствовали на встрече. Президент лишь отметил, что переговоры проходили в напряженной обстановке. Александр Григорьевич обратил внимание, что Запад пристально следит за внутриполитической и экономической ситуацией в республике. Лидеры тщательно анализируют все, что происходит в Белоруссии, как совершенные ошибки, так и значимые победы.

Александр Лукашенко отметил, что одновременно с этим встреча прошла в доверительной атмосфере. Лидеры говорили честно и открыто.

«Богатейшие страны были представлены, они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать», — отметил президент Лукашенко.

Президент республики рассказал, что присутствующие лидеры стран Запада уважительно относятся к Белоруссии. Небольшая по территориальным меркам страна смогла найти свой путь развития и следовать ему, добиваясь высоких результатов в сфере развития.

Ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал участия Белоруссии в переговорах по Украине.