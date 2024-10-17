Лукашенко потребовал участия Белоруссии в переговорах по Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия должна принимать прямое участие в переговорах по украинскому вопросу. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 17 октября.

Лукашенко отметил, что на переговорах по украинскому вопросу Белоруссия должна присутствовать по той причине, что это является и их проблемой в том числе. Президент отмечает, что такие вопросы не должны решаться за чьей-то спиной.

Глава Беларуси отмечает, что в результате действий «за спиной» могут быть приняты такие решения, что можно будет отдать полстраны.

Зато Зеленский, тем временем, по-прежнему продолжает обсуждать вступление Украины в Евросоюз и ищет поддержки.