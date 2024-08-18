Лукашенко: третья мировая война начнется после ввода войск НАТО на Украину

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал в большом интервью телеканалу «Россия», что во время обсуждения ситуации на Украине президент России Владимир Путин не исключал возможность участия НАТО и Запада в прямых боестолкновениях с РФ.

В настоящее время НАТО и Запад активно помогают Украине: отправляют наемников и технику, в частности, истребители F-16. Американскими самолетами управляют бывшие иностранные военные. Они же открыто участвуют в других операциях.

В зоне риска Беларусь. Правительство Польши намерено использовать сложившуюся ситуацию в своих целях. Стратегия Варшавы — растянуть линию фронта до Санкт-Петербурга, захватив белорусскую территорию.

«Запад. НАТО. Мы должны это видеть, мы это видим с президентом Путиным, что в это могут уже открыто включиться (вот просто даже не пряча это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут», — заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

В случае, если бы польские политики смогли реализовать задуманное, в Беларуси прошла бы мобилизация. Началась бы полноценная война. Однако в настоящее время ситуация еще более критическая, чем кажется. Конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны.

«Если они введут войска НАТО, это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий», — отметил президент Лукашенко.

Президент Александр Лукашенко уверен, что опытные мировые политики прекрасно осознают, чем грозит эскалация конфликта между Украиной и Россией. На данный момент есть единственная возможность избежать более глобального конфликта — сесть за стол переговоров, чтобы решить разногласия дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Лукашенко назвал, кто входил в подразделения ВСУ, напавшие на Курскую область.