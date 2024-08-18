Лукашенко: подразделения, напавшие на Курскую область, собраны из наемников

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что подразделения ВСУ, напавшие на Курскую область, состоят из наемников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Накануне российская сторона квалифицировала нападение на российский регион как теракт и назвала это провокацией.

«Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы», — сказал Лукашенко.

Утром 6 августа ВСУ незаконно вторглись на территорию России. Украинские боевики обстреляли Суджанский район Курской области. В связи с этим жителей приграничных районов начали эвакуировать.

На данный момент в Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности российских граждан.

Ранее стало известно, что родственники попавшего в Курской области пенсионера опровергли информацию о том, что знают о состоянии мужчины. В СМИ начала распространяться информация о том, что пенсионер найден в одном из сел региона.