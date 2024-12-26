Лукашевич: председательство Финляндии в ОБСЕ станет проблемой для России в 2025 году

Постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич высказал мнение, что в 2025 году Россия столкнется с проблемами в ОБСЕ из-за председательства Финляндии, сообщило РИА Новости.

Спикер также напомнил, что в конце 2025 года Финляндия возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности.

«Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьезные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны», — заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

По мнению Лукашевича, не стоит ожидать изменения позиции Финляндии по отношению к России. Подобные проблемы могут негативно отразиться на деятельности самой организации, поставив ее будущее существование под угрозу.

Спикер напомнил также, что в 2025 году Финляндия также будет председательствовать в Парламентской ассамблее. Лукашевич считает, что, если России не удастся сохранить хотя бы какой-нибудь канал для связи, ситуация резко ухудшится.

«Посмотрим, как проявит себя финское председательство», — отметил собеседник РИА Новости.

Дипломат считает, что среди современных политиков России нет кандидатуры, которая смогла бы изменить ситуацию. По его мнению, планы председательства Финляндии в ОБСЕ нацелены на сотрудничество с ЕС и НАТО. Интересы всех государств-участников учтены не будут. Не стоит забывать и тот факт, что Финляндия настаивает на усилении помощи Украины.

По мнению спикера, заявления нового генсека ОБСЕ свидетельствуют о его намерении создать в организации «новый климат». Лукашевич отметил, что в современном мире создаются альтернативные площадки, которые ориентированы на многополярности.

Ранее сообщалось, что Финляндия объявила о готовности мобилизовать 280 тыс. военных за неделю.