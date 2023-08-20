«Луна-25» потерпела крушение: В Роскосмосе сообщили о необходимости проверки информации

В Роскосмосе сообщили, что есть предположение о том, что станция «Луна-25» прекратила существование, пишет агентство «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что версия предварительная и требует проверки. Станция «Луна-25» оказалась на нерасчетной орбите, где столкнулась с Луной. Возможно, станция прекратила свое существование. В Роскосмосе обратили внимание на фактические параметры импульса, которые значительно отличались от расчетных. Такие данные распространила пресс-служба «Роскосмоса».

В Роскосмосе также проинформировали, что ракету «Союз-2.1а» перевели в вертикальное положение для дальнейшего запуска. Корабль «Прогресс МС-24» отправится на орбиту с грузом для космонавтов: продуктами питания и средствами личной гигиены, оборудованием для проведения исследований и специализированными материалами.