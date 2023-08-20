Роскосмос: Ракету «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» подготавливают к запуску

Запуск грузовика «Прогресс МС-24» запланирован на 23 августа. Ракету установили на стартовый комплекс космодрома Байконур. На «Союз-2.1а» нанесли различные изображения, приуроченные памятным датам. Городу Екатеринбург исполнилось 300 лет. Также Россия празднует столетие советского ученого Владимира Уткина, который внес особенное значение в развитие ядерного оружия в СССР, что позволило занять более выгодные позиции на мировой арене. Именно эти два события и отображены на ракете «Союз-2.1а».

23 августа состоится страт ракеты с целью доставки груза на МКС. Космонавтам передадут сжатый азот в баллонах, топливо, воду, средства личной гигиены, материалы и оборудование для проведения научных исследований. Также будет доставлено питание. Рацион современных космонавтов разнообразный: борщи, супы, вторые блюда из различных видов мяса, десерты. В службе психологической поддержки агентству ТАСС сообщили, что космонавт Сергей Прокопьев попросил передать ему фигурку инопланетянина E. T. – это герой фильма Стивена Спилберга «Инопланетятин». Личное пожелание будет выполнено.