Луна знает, когда сажать: опытный садовод назвала благоприятные дни для посадки рассады в феврале

Февраль для огородников — время ответственное: именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Опытные садоводы знают, что спутник Земли влияет на развитие растений не меньше, чем качество почвы или полив. Сила притяжения Луны воздействует на движение соков внутри стеблей и листьев, и игнорировать этот фактор — значит лишать себя дополнительного шанса на крепкую рассаду. Садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS рекомендациями, как выбрать правильные дни для посадки в феврале 2026 года.

Главное правило, которое объяснила эксперт, звучит просто: у каждой фазы Луны — своя задача. Когда ночное светило растет, все силы растения устремляются вверх, питая стебли и листву. В это время стоит сажать то, что плодоносит над землей. Убывающая Луна, напротив, направляет энергию под почву, укрепляя корни, — идеальный момент для корнеплодов.

«Во время растущей Луны сок движется вверх, ускоряя рост стеблей и листьев. Это хорошее время для посадки томатов, перцев, баклажанов и цветов. Убывающая Луна, наоборот, подтягивает энергию к корням, значит, хорошо высаживать корнеплоды и лук. А в полнолуние и новолуние растения слабые и восприимчивые, поэтому в эти дни лучше ничего не сажать и не пересаживать», — прокомментировала Рассадина.

До 15 февраля включительно длится фаза убывающей Луны. Этот период Екатерина Рассадина рекомендует использовать для посадки редиса, моркови, свеклы и других культур, чьи плоды зреют в земле. Сами работы лучше планировать на 13 февраля.

«Им (томатам. — Прим. ред.) нужно много времени для набора сил, поэтому ранняя посадка обеспечит хорошую базу для будущего мощного куста», — объяснила она.

16 февраля наступает новолуние. Это время полного покоя: семена лучше не замачивать, землю не трогать, а рассаду не беспокоить. Энергия Луны в этот день не помогает, а скорее мешает развитию.

«Перцы очень капризные — семена прорастают медленно, всходы появляются через 10-14 дней, а до высадки в грунт должно пройти не меньше 75 дней. Им обязательно нужен дополнительный свет, иначе они вытянутся и будут слабыми», — уточнила Рассадина.

С 17 февраля начинается фаза растущей Луны, которая продлится до конца месяца. Это звездный час для перцев, помидоров, баклажанов, салатов и цветов. Если хочется получить мощные высокорослые томаты, сажать их стоит 18–19, а также 25–27 февраля. Для сладкого и горького перца благоприятны 13, 20–22 и снова 25–27 февраля. Баклажаны, капризные и теплолюбивые, лучше всего приживутся при посадке 13, 18–19 и 20–22 февраля.

«Баклажанам нужен индивидуальный горшочек объемом примерно 0,5 литра, ведь они плохо переносят повреждения корней», — порекомендовала садовод.

Любители свежей зелени тоже не останутся без подсказки. Шпинат, руккола, базилик и листовые салаты покажут отличную всхожесть, если отправить их в грунт 13, 22–23 или 26–27 февраля. Главное — помнить: даже самый точный календарь не заменит заботливых рук и хорошего настроения.

