Подготавливаем рассаду: садовод назвала лучшие сорта помидоров для Подмосковья
Помидоры — любимые овощи россиян. Но чтобы собрать хороший урожай вкусных и полезных плодов, важно правильно подобрать сорт, грамотно высадить семена и обеспечить рассаде качественный уход. Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнали у опытного садовода Екатерины Рассадиной, как выбрать лучшие сорта для посадки в регионе и как ухаживать за рассадой.
Выбор сортов помидоров
При выборе сорта томатов эксперт советует учитывать климат региона, назначение урожая (для салата, консервации, переработки), сроки созревания и устойчивость растений к болезням.
«Для регионов средней полосы России и Подмосковья посадка рассады начинается примерно в конце февраля — первой половине марта. Выбирая сорта помидоров для Подмосковья, важно обращать внимание на характеристики каждого вида: срок созревания, высоту куста, устойчивость к местным погодным условиям и качество плодов. Лучше сочетать разные типы сортов», — рекомендует Рассадина.
Лучшие сорта помидоров для Подмосковья
Раннеспелые сорта (подходят для раннего урожая):
- Алтаечка: небольшой кустик высотой до 50 см, формирует круглые ярко-красные плоды весом до 100 гр. Отличается повышенной устойчивостью к болезням.
- Абаканский розовый: детерминантный сорт с крупными розовыми плодами весом до 200 гр. Хорошо переносит колебания температуры и влажности.
- Верлиока плюс: низкорослый, выносливый сорт, предназначенный для открытого грунта. Плоды среднего размера, плотные.
Среднеспелые сорта (лучше показывают себя в открытом грунте):
- Хурма: крупноплодный сорт, образующий желтые помидоры, богатые каротином и витаминами. Подходит для салатов и употребления свежими.
- Малиновый гигант: отличается крупными сочными плодами массой до 300 гр, приятным вкусом и красивым внешним видом.
- Краснобай: высокий, мощный куст, образует ровные красные помидоры, устойчив к болезням.
- Позднеспелые сорта (хорошо подходят для теплиц)
- Черный принц: темно-коричневые плоды с ярким ароматом и отличными вкусовыми качествами.
- Сан Марцано: итальянский сорт, известный удлиненными мясистыми плодами, предназначенными для приготовления пасты и соусов.
- Финиш F1: гибкий, позднеспелый гибрид, подходящий для длительного хранения. Устойчив ко многим грибковым заболеваниям.
Как сажать рассаду
После выбора сорта, нужно приступать к посадке рассады. Садовод посоветовала подготовить почвенную смесь — смешать садовую землю, перегной и песок в равных пропорциях, либо приобрести в магазине готовый грунт специально для посадки рассады.
«Нужно наполнить контейнеры подготовленной почвой или купленным грунтом, увлажнить ее теплой водой. Семена углубить на глубину около 1 см, накрыть контейнеры пленкой и поставить в теплое место — температура должна быть плюс 20-25 градусов. Как только появятся всходы, пленку снять и перенести контейнеры на окно ближе к свету», — рассказывает Рассадина.
Как ухаживать за рассадой
Чтобы вырастить крепкую здоровую рассаду, важно обеспечить достаточное освещение. По словам эксперта, нехватка света приводит к вытягиванию ростков. Можно использовать специальные фитолампы, особенно если посадка происходит в феврале-начале марта.
«Поливать рассаду нужно умеренно, чтобы не переувлажнить землю. Лучше поливать реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко в почву. Каждые две-три недели, начиная с момента появления двух настоящих листьев, проводить подкормку специальными удобрениями для рассады», — советует Рассадина.
За неделю-две до высадки садовод рекомендует провести закаливание растений: ежедневно выносить рассаду на открытый воздух сначала на полчаса, увеличивая этот интервал до полного дня.
Когда высаживать рассаду в грунт или теплицу
По словам эксперта, высадка рассады помидоров производится тогда, когда почва прогреется минимум до плюс 15 градусов и минует угроза заморозков.
«Если говорить примерно, то в открытый грунт помидоры сажают во второй половине мая — первой неделе июня. В теплицу можно сажать уже в середине-конце апреля, если теплая погода. Рассаду разместить рядами на расстоянии 30-40 см друг от друга, оставляя расстояние между рядами около 50-60 см. Землю вокруг стебля слегка уплотнить и мульчировать торфом или компостом для сохранения влаги», — подытожила Рассадина.
