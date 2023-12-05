Маффины и воздушные шары: Елена Летучая отмечает 45-летие

Ведущая решила праздновать день рождение в теплых краях. Она поделилась фото, на котором видны пальмы и чистейший берег океана. Но в праздничный день взор поклонников падает на маффины со свечами, которые лежат на кресле. На фоне висят воздушные шары с символичной надписью «45». Для фотозоны выбрана терраса.

Елена Летучая отметила, что непривычно осознавать, что исполнилось 45 лет. При этом, женщине удалось найти в жизни гармонию и понять, что такое счастье. Это очень многое значит.

И пока поклонники и близкие поздравляют телеведущую, она им в ответ также пишет теплые слова. В день, когда обладает особенной энергетикой, желает всем исполнения желаний. Телеведущая не скрывает, что иногда для этого приходится много работать. Но оставляет мотивационное послание, что если смогла она, то дорогу к исполнению мечты осилит и каждый из поклонников.