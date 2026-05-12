Магия момента: создаем незабываемый образ на выпускной с трендовыми платьями

Выпускной вечер для многих школьников — это не просто финальная черта под важным жизненным этапом. Это еще и прекрасная возможность продемонстрировать свою индивидуальность через подобранный образ. Как рассказала изданию REGIONS стилист Анастасия Игнатова, в 2026 году мода для выпускников делает ставку на самовыражение, изящество и смелые дизайнерские решения. Особую популярность, по словам эксперта, приобрели кружевные ткани и восточные, азиатские, мотивы.

Когда Запад встречает Восток

Специалист отметила, что тренд на Азию сегодня прослеживается буквально во всем. Выпускникам, желающим быть в моде, она советует выбирать наряды, в которых угадываются отголоски этого стиля. Такой подход, пояснила стилист, позволяет оказаться на стыке Востока и Запада, создавая гармоничный и запоминающийся образ.

«Для выпускного отлично подойдут платья, напоминающие кимоно, четкие линии асимметрии, герметичный воротник-стойка, широкий пояс на талии, панькоу (застежки в виде узелков) — в крое могут прослеживаться отголоски оригами. И, конечно же, восточные мотивы и рисунки на ткани. Обувь — таби или лаконичные вьетнамки на каблуке — отсылают к истории и очень актуальны. Образ лучше поддержать прямыми волосами или лаконичной укладкой „пучок“», — сказала она.

Женственность в деталях

Эксперт отметила, что платье из кружева — отличный выбор для создания женственного образа на выпускной вечер.

«Этот материал всегда ассоциируется с нежностью и романтикой, добавляя образу изысканности. Выпускница сама может решить, какой „градус“ задать образу с помощью цвета: подчеркнуть хрупкость молочными и пастельными оттенками или выбрать драматичный черный с флером Италии», — сообщила Игнатова.

Легкость в деталях

По мнению эксперта, бельевая эстетика проста для стилизации. Она не требует больших усилий.

«Найдите идеальное для вас платье-комбинацию с кружевом в интересном или вашем любимом цвете. Сейчас в тренде, например, цвета лаванды, мяты, сливочного масла или свежей травы. Дополните образ лаконичными босоножками на тонких ремешках и изысканной сумочкой. Высокий хвост или укладка с „мокрым эффектом“ придадут образу динамичности», — считает собеседница издания.

Элегантность без бретелей

Стилист объяснила, что также отличным выбором на школьный выпускной станет платье-бандо.

«Силуэт может быть любой: облегающий или напоминающий букву „А“. Главное — чтобы он был комплементарен вашей фигуре, и, конечно, важны открытые плечи. Цвета — на ваш выбор, но чтобы не остаться незамеченной, рекомендую присмотреться к принту в горошек. Прямые, уложенные назад волосы добавят акцентности образу», — заключила специалист.

