Стилист назвала лучшие украшения для выпускного вечера
Стилист Фомина: серебряные украшения лучше всего подойдут для вечернего образа
Фото: [REGIONS/Дарина Левкина]
Стилист ювелирного бренда 585 Золотой Екатерина Фомина рассказала «Ленте.ру», какие украшения лучше всего подойдут для выпускного вечера и помогут создать актуальный образ без перегруженности деталями.
По словам эксперта, выпускницам стоит отказаться от массивных аксессуаров с большим количеством декора. Такие украшения, как отметила специалист, могут визуально утяжелять образ и добавлять возраст. Кроме того, слишком крупные серьги и сложные конструкции нередко вызывают дискомфорт во время длительного мероприятия.
Стилист подчеркнула, что аксессуары должны гармонично дополнять образ и оставаться удобными в течение всего вечера. В качестве универсального варианта она рекомендовала обратить внимание на серебряные украшения. По ее мнению, серебро выглядит легко и свежо, а также хорошо сочетается с большинством тканей и оттенков вечерних нарядов.
Также эксперт посоветовала выбирать изделия с фианитами и выращенными бриллиантами. Отдельно она выделила украшения с так называемыми «танцующими» камнями — особым типом крепления, при котором вставка остается подвижной и создает эффект дополнительного сияния при движении.
По мнению специалиста, главная задача аксессуаров на выпускном — подчеркнуть индивидуальность и придать образу элегантность, не перегружая его лишними деталями.
Ранее сообщалось, что молодежи предложили необычный способ бороться с коррупцией.