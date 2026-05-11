Стилист назвала лучшие украшения для выпускного вечера

Стилист ювелирного бренда 585 Золотой Екатерина Фомина рассказала « Ленте.ру », какие украшения лучше всего подойдут для выпускного вечера и помогут создать актуальный образ без перегруженности деталями.

По словам эксперта, выпускницам стоит отказаться от массивных аксессуаров с большим количеством декора. Такие украшения, как отметила специалист, могут визуально утяжелять образ и добавлять возраст. Кроме того, слишком крупные серьги и сложные конструкции нередко вызывают дискомфорт во время длительного мероприятия.

Стилист подчеркнула, что аксессуары должны гармонично дополнять образ и оставаться удобными в течение всего вечера. В качестве универсального варианта она рекомендовала обратить внимание на серебряные украшения. По ее мнению, серебро выглядит легко и свежо, а также хорошо сочетается с большинством тканей и оттенков вечерних нарядов.

Также эксперт посоветовала выбирать изделия с фианитами и выращенными бриллиантами. Отдельно она выделила украшения с так называемыми «танцующими» камнями — особым типом крепления, при котором вставка остается подвижной и создает эффект дополнительного сияния при движении.

По мнению специалиста, главная задача аксессуаров на выпускном — подчеркнуть индивидуальность и придать образу элегантность, не перегружая его лишними деталями.

