Макрон обвинил молодежь в протестах на улицах Парижа

В частности, президент обратил внимание, что большая часть протестующих – это молодые люди и несовершеннолетние граждане. Эмманюэль Макрон обратился к родителям молодых людей с призывом достойно воспитывать своих детей. Франция без поддержки со стороны родителей не справится с воспитанием молодого поколения.

В процентном соотношении треть задержанных в ходе уличных восстаний стала именно молодежь. Протестное движение началось 28 июня. 30 июня ситуация не изменилась. Люди по-прежнему выходят на акции протеста. Причиной восстания стала гибель подростка вследствие действий дорожной полиции.