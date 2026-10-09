Мальчик на рельсах: очевидцы сообщили, что на платформе «Турист» мужчина столкнул ребенка на пути

REGIONS: на платформе под Дмитровом мужчина мог столкнуть ребенка на пути

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

На железнодорожной платформе «Турист» мужчина, согласно предварительным данным, сбросил 10-летнего мальчика с платформы на рельсы. Ребенок чудом избежал серьезных травм — врачи зафиксировали лишь ушиб локтя. Как утверждают свидетели, этот же человек может быть причастен и к другим аналогичным случаям, сообщил REGIONS.

Инцидент произошел накануне на платформе «Турист». Очевидцы рассказывают: мужчина приблизился к ребенку и столкнул его с края платформы прямо на пути. По счастливой случайности мальчик отделался легкими ушибами.

Дети, находившиеся рядом, сообщили, что видят этого мужчину не впервые: по их словам, похожие эпизоды уже случались и раньше.

Юрист Сергей Плаксий разъяснил: квалификация действий мужчины будет зависеть от обстоятельств, которые установит следствие. Ключевой момент — наличие умысла.

«Если будет доказано, что мужчина толкнул ребенка под приближающийся поезд, то есть осознавал возможность его гибели, речь пойдет о покушении на убийство малолетнего — пункт „в“ части 2 статьи 105 УК РФ через часть 3 статьи 30. Это особо тяжкое преступление: санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет вплоть до пожизненного, а при покушении назначенный срок не может превышать трех четвертей максимального», — отметил Сергей Плаксий.

Если умысел на убийство доказать не удастся, но следствие выявит мотив агрессии или грубое нарушение общественного порядка, действия могут расценить как хулиганство по статье 213 УК РФ — наказание до пяти лет лишения свободы. Если же подтвердится легкий вред здоровью, как в данном случае, возможны также статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) или 116 УК РФ (побои).

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