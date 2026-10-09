Взрывоопасные «лепестки» под Чеховом: памятка, что делать при находке

Жителей округа Чехов предупредили: гулять в некоторых местах теперь небезопасно. Причина — ночной инцидент: в небе был сбит боевой шар, начиненный взрывоопасными элементами. Людей просят не терять бдительности, не приближаться к незнакомым предметам и не поднимать их, сообщил REGIONS.

В районе промзоны Новоселки, а также неподалеку от деревень Крюково и Кузьмино-Фильчаково сбили воздушный шар с рассекающими элементами. Там же зафиксировали сброс взрывоопасных предметов с воздуха. Часть опасных элементов может оставаться на земле. Внешне они похожи на небольшие цилиндры — их называют «лепестками» или «колокольчиками».

Специалисты предупредили, что приближаться к таким находкам нельзя. Их нельзя брать в руки, перемещать или пытаться обезвредить самостоятельно: при механическом воздействии они способны сработать.

Особую осторожность просят соблюдать жителей Новоселок, Крюково и Кузьмино-Фильчаково. В зоне риска также садовые товарищества, спортивная база и прилегающие территории.

Если вы заметили подозрительный предмет, нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. О ситуации стоит предупредить близких.

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