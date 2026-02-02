«Маленький подвиг для больших сердец»: одинцовцы устроили теплые убежища для бездомных кошек

По информации издания, для домиков выбрали влагостойкие материалы и утеплитель. Домики разместили на люках теплотрасс. Теперь звери могут в лютый мороз найти сухое и теплое место. Однако домики не могут обеспечить кровом всех нуждающихся животных. Жители Одинцова обратились с просьбой проявлять неравнодушие и посильно помогать питомцам.

Зоозащитница и волонтер приюта для животных Ольга Петрова рассказала REGIONS, что первоочередная задача — обеспечить животных теплом и укрытием. Замерзающую кошку можно впустить погреться в гараж, подвал или подъезд дома. Главное — не игнорировать проблему. Эксперт отметила, что можно вынести картонную коробку с теплой подстилкой.

«Очень важно регулярно подкармливать животных, особенно в морозы, так как им требуется больше энергии для согрева. Не забывайте про воду! Она тоже должна быть доступна, только следите, чтобы она не замерзала. И, конечно, если у вас есть возможность забрать животное к себе домой — это самый лучший вариант», — отметила Ольга Петрова.

