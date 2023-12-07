«Мало нас бомбят»: Жителей ДНР массово атакуют мошенники

Жительница Макеевки Элеонора эмоционально воспринимает происшедшее.

«Мало нас бомбят. Так, теперь еще и мошенники взялись! Пока было ЦРБ, мы им были неинтересны», - высказала мнение жительница Макеевки

ЦРБ - это Центральный республиканский банк. У некоторых граждан были карты, но в редких магазинах можно было ими воспользоваться. Люди снимали в банкомате наличку и оплачивали товары ею. Переводы также были ограниченными. Макеевчанка права. Тогда мошенники из РФ даже при желании не смогли бы перевести себе деньги.

После открытия отделений ПСБ жизнь стала комфортнее.

«Когда приезжали в Таганрог, раньше всегда наших, донецких, узнавали. Они расплачивались на кассах магазинов только наличкой.», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дончанка Ольга

Как говорится, у медали две стороны. С комфортом пришел и риск оказаться в ловушке мошенников. Банк ПСБ регулярно отправляет уведомления не доверять неизвестным людям и не сообщать коды и пароли.

Аферисты работают по схеме. Звонит неизвестный номер. Девушка представляется сотрудником полиции из Москвы. Сообщает, что вчера в отделение ПСБ по проспекту Мира гражданин пытался оформить кредит. У него есть доверенность, заверенная юристом с подписью того, кому звонит сотрудник полиции. Сам мужчина находится в розыске.

Дальше поступает ряд вопросов: не передавали ли данные карты неизвестным, знакомы ли с гражданином, понимаете ли опасность того, что у преступника есть доверенность с вашей подписью.

С целью войти в доверие, девушка призывает ни в коем случае не делиться с посторонними персональными данными. Потом предлагает пообщаться с майором. В его обязанности входит объяснить, как защитить свои деньги. Традиционно для этого необходимо передать банковские данные.

«Знакомой звонили на днях. Тоже под таким предлогом.», - рассказывает Кристина из Донецка

Выяснилось, что у каждого знакомого есть еще один знакомый, которому звонили. Многие уже столкнулись с проблемой лично.

Сначала девушке веришь. Она обращается по имени и отчеству. Называет реальный адрес в Донецке, где расположено отделение банка. Потом все-таки появляются подозрения. Почему таким пустяковым делом занимаются столичные начальники. Даже не донецкие.

На данный момент все опрошенные жители ДНР сразу поняли, что их обманывают и прервали разговор. Но нет гарантии, что мошенники не найдут своих жертв.

Иногда людям звонят сразу после того, как на карту приходит перевод.

«Только пришли деньги на карту, как позвонили мошенники. Предлагали срочно поменять в настройках номер телефона, но для этого просят в телефонном режиме назвать пароль от приложения. Интересно, как они знают, что пришли деньги?.», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» предприниматель из Донецка Ольга

Аферистка звонила с номера, который начинается на +7977. Согласно данным поисковой системы, такой код присваивают Москве и Подмосковью, а также еще пяти регионам.