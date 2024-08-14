Мама подростка из Перми рассказала, как ее сына избил пьяный мужчина

Мама подростка из Перми рассказала, что ее сына избил пьяный мужчина. В полиции женщине заявили, что могут привлечь дебошира только к административной ответственности, сообщил properm.ru.

Мама пострадавшего 14-летнего мальчика собрала все записи с камер видеонаблюдения и нашла свидетелей. Она рассказала, что вечером 12 августа сын пошел гулять с маленькой собакой. Во дворе стоял автомобиль, из которого слышалась громкая музыка. Подросток подошел поближе, чтобы рассмотреть машину. Из нее вышел мужчина, который начал кричать и возмущаться. Подросток покрутил пальцем у виска, что вызвало агрессию у мужчины.

«Он долго его бил. Я смотреть не могу и думать не могу об этом. Чего натерпелся сын? Как он испугался!» — рассказала журналисту Properm.ru мама мальчика.

Женщина утверждает, что мужчина нанес ее сыну не менее 15 ударов кулаками. Мама обратилась в больницу, чтобы снять побои. Справку ей не выдали. Пермячка пошла искать обидчика сына в тот же вечер. Он продолжал распивать спиртные напитки в своем авто. На обвинения женщины также отреагировал агрессивно. Пермячка предполагает, что из больницы не отправили данные об избиении в полицию. Она самостоятельно пошла в отдел во вторник, 13 августа. Правоохранители сообщили, что имеют право выписать мужчине штраф.

«Неужели у нас такое несправедливое законодательство?» — отметила мама пострадавшего подростка.

Ранее сообщалось, что молодой ямалец получит срок за ожесточенное убийство родственницы.