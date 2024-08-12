Молодой ямалец получит срок за жестокое убийство родственницы

Инцидент произошел в Красноселькупском районе — мужчина расправился с 35-летней женщиной из-за обидных слов, сказанных в его адрес. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Житель ЯНАО совершил страшное преступление во время застолья в гостях у родственников. По информации, полученной от пресс-службы окружного управления СК, инцидент произошел 2 марта. Ямалец убил свою родственницу после того, как та сделала ему нелестное замечание.

В ходе конфликта обвиняемый нанес жертве не менее 20 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После этого молодой человек попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось о том, что жительница Оренбургской области убила собственного ребенка из-за криков и плача.