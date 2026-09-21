«Мы хорошие»: чемпионка РФ по фигурному катанию Акатьева высказала мнение о современной молодежи

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева стала гостьей студии MAER на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Спортсменка поделилась мнением о том, какую ценность современной молодежи особенно важно сохранить на ближайшие 10–20 лет, сообщил rosbalt.ru.

По словам Акатьевой, речь идет прежде всего о честности с самим собой. Фигуристка призналась, что уже говорила об этом раньше, но для нее данная тема действительно имеет большое значение. Она пояснила: важно уметь разговаривать с собой и понимать, что необходимо в жизни и что следует сделать для достижения цели. Это, по ее убеждению, является основополагающим.

Кроме того, спортсменка назвала еще одну значимую ценность — уверенность в своих силах. По ее словам, для нее это также важно. Именно эти два качества, считает Акатьева, помогут молодым людям не растерять себя и двигаться вперед даже спустя годы.

Чемпионка, ставшая самой юной гостьей серии интервью, ответила на вопрос журналиста о том, что она могла бы сказать поколению своих родителей о современной молодежи. Спортсменка призналась, что не знает точно, какие именно упреки звучат в адрес молодых людей, поэтому осторожна в оценках.

При этом Акатьева отметила, что молодые люди стараются. По ее словам, многие занимаются саморазвитием, учатся и ищут дело своей жизни. Фигуристка также обратила внимание, что сегодня у молодежи чуть больше возможностей для этого, чем было раньше.

«Но в целом я думаю, что… мы (молодые люди. — Прим. ред.) хорошие!» — высказала мнение чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева.

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